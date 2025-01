Erikoisia kuvia Norjan ampumahiihtotähdestä – "En ole koskaan nähnyt"

Erikoinen näky levisi tv-kuviin ampumahiihdon maailmancupin Antholtzin pikakilpailussa, kun norjalaistähti Ingrid Landmark Tandrevold joutui kantamaan kivääriä selän sijasta kädessään kesken hiihtolenkin.

Tandrevoldilta oli mennyt kiväärin nauha rikki, joten hän joutui kantamaan sitä astetta erikoisemmalla tavalla hiihtolenkillä. Norjalainen ei itse ymmärtänyt, mitä oikein oli tapahtunut.

– En kaatunut, vaan aseeni putosi vain minulta. Se oli todella turhauttava tunne. Sitä ei ole koskaan tapahtunut aiemmin, enkä ole nähnyt sitä tapahtuvan koskaan kenellekään, Tandrevold sanoi Expressenin mukaan.

Kauden alla sydänongelmista kärsinyt Tandrevold toivoi kisan, että huono onni olisi nyt takanapäin. Hän sijoittui lopulta 23:nneksi.

– Olen varsinaisesti todella vaikuttunut, että onnistuin hoitamaan sen niin hyvin. Se oli hankalaa, mutta olen kuitenkin tyytyväinen, Tandrevold summasi.

Tandrevold joutui kisan jälkeen tuomariston juttusille tapahtuneen seurauksena. Häntä ei kuitenkaan hylätty. Tandrevold ihmetteli kuitenkin, miksi ylipäätään tuomariston tarvitsi tarkastella hänen tilannettaan.

– Jos he hylkäisivät minut, niin en jaksaisi sitä. Mielestäni en ansaitse sitä. En ymmärrä, mitä olen voinut tehdä väärin. Siinä tapauksessa täytyy olla niin, että ase on osoittanut kiellettyyn suuntaan. Se on ainoa asia, jonka olisin voinut tehdä väärin. Ammuin sillä aseella ja sain vara-aseen ennen kuin lähdin ampumapaikalta, joten kukaan ei voi sanoa, että olisin ansainnut rangaistusta, Tandrevold latasi SVT:lle.

Katso Tandrevoldin erikoista hiihtämistä kiväärin kanssa alla olevasta julkaisusta.