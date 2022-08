Voiko sähköautojen äänettömyys aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä?

MTV Uutisten tietojen mukaan koululaisten huoltajia on ainakin Espoossa muistuteltu äänettömästi liikkuvista sähköautoista. Ladattavien autojen suosio on kasvanut kovasti, mikä on näkynyt pääkaupunkiseudun koulujen parkkipaikoilla niiden määrän lisääntymisenä.