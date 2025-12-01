Megatrendeillä tarkoitetaan globaalia trendiä, joka on nähtävissä jo nykyhetkessä ja vaikuttaa pitkäaikaisesti.
– Nämä ovat isoja asioita, jotka ovat vaikuttaneet jo pitkään maailmassa ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa. Ajatuksena on se, että näiden sisällä tapahtuu myllerryksiä ja uusia suuntauksia, Huomenta Suomi -ohjelmassa vieraillut Hiltunen selventää.
Teoksessa avataan megatrendejä tarkemmin värikkäiden infograafien kautta. Esimerkiksi kaupungistumisen arvioidaan kiihtyvän edelleen ja kirjan mukaan 20 vuoden päästä yli kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa.
Nämä 12 ruokaa voivat olla tulevaisuudessa harvinaisia
Ilmastonmuutos tulee Hiltusen mukaan näkymään myös monien ruoka-aineiden saatavuudessa. Sadot pienenevät, minkä vuoksi hinnat nousevat.
Lopulta jotkut ruoka-aineista voivat hävitä kokonaan. Tällaisia ruoka-aineita ovat esimerkiksi kahvi, suklaa, viini, vehnä, banaani ja soija.
– Vehnän osalta esimerkiksi sadot pienenevät, hinnat nousevat ja sitten mietitään, missä voimme vehnää kasvattaa. Nämä ovat sellaisia asioita, että ne eivät heti tule häviämään, mutta sadot vähenevät ja se vaikuttaa saatavuuteen.
Nämä ruuat voivat hävitä tulevaisuudessa.
Vaikka moni teoksessa esitellyistä asioista ovat pelottavia ja negatiivisia, Hiltunen uskoo, että ihmiskunta löytää ongelmiin ratkaisut.
– Näen, että ihmiskunnalla on pakko ja pitäisi olla tahtotila, että meidän lähdemme muuttamaan näitä asioita. Kun tiedetään, kun ilmastonmuutoksen tai globalisaation suhteen tapahtuu, niin meidänhän se pitää itse tehdä.
– Pitää katsoa suoraan silmiin, mitä maailmassa tapahtuu.
Katso Hiltusen koko haastattelu artikkelin alussa olevalta videolta, jossa hän muun muassa esittelee globaalien puolustusmenojen kehitystä.