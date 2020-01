Apina puutarhurina, lentäviä autoja ja kesälomia kuussa? Nämä tiedemiesten ennustukset vuodesta 2020 ovat menneet totaalisesti pieleen

Tulevaisuuden ennustaminen ja arvaileminen on ihmisille ominaista. Vuosi 2020 on usein noussut esiin vuotena, jolloin kaiken pitäisi olla jo mahdollista. Ihmisten tulisi lomailla kuussa, antaa virtuaalisia haleja ja elää 150 vuotiaaksi.

Ei ihan. Sen sijaan meillä on mopoautot, Jodel ja Alepa-fillarit.

"Robotit tekevät kaiken työn"



Teknologian kehittyminen on tapahtunut nopeasti, sitä ei ole kiistäminen. Monet tiedemiesten ennustamat asiat ovat kuitenkin menneet pieleen. Vuonna 2020 emme ole siellä, mistä jo 1960-luvulla puhuttiin.

Yksi ihmiskunnan huoli on ollut se, että robotit varastavat työpaikkamme. Robottien vallakumous on tosiasia esimerkiksi tehtaissa, mutta robotit eivät ole palvelijoitamme tai aja autoja puolestamme.

Lentokoneellakin on tunteet



Brittiläinen tulevaisuudentutkija Ian Pearson meni vielä pidemmälle. Vuonna 2005 hän kertoi Observer-lehdelle, että tietoisuus on vain yksi aisteista, ja sitä yritetään kehittää myös tietokoneille. Hänen mukaansa tietoisen, äärimmäisen älykkään tietokoneen luominen olisi mahdollista ennen vuotta 2020.

Halailua välimatkasta huolimatta



Syöminen on ja pysyy



Jos teknologian tulevaisuutta on mietitty, on myös ruoan. Tunnettu futuristi Ray Kurzwei on ennustanut useaan otteeseen, että perinteinen ruoankulutus olisi muuttunut vuoteen 2020 mennessä.