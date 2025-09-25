Teknologian tutkimuskeskus VTT:n nanosatelliitti on päättämässä 4 vuotta kestänyttä matkaansa Maan kiertoradalla. Satelliitti onnistui todistamaan, että nykyistä korkeampia taajuusalueita voidaan hyödyntää satelliittien tietoliikenteessä. Tämä avaa esimerkiksi mahdollisuuden tuoda kuluttajille nopeampia ja vaikeammin häirittäviä tietoliikenneyhteyksiä suoraan älypuhelimiin.

VTT:n W-Cube -nanosatelliitti on ensimmäinen Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Suomesta tilaama satelliitti.

W-Cube on viettänyt neljä vuotta Maan kiertoradalla. Nyt sen kohtalona on tuhoutuminen ilmakehässä. Tämänhetkisen arvion mukaan satelliitti saavuttaa maan ilmakehän ensi sunnuntaina.

Satelliitti on onnistunut hyvin tehtävässään.

– Tällä saatiin osoitettua ensimmäinen 75 gigahertsin alueen signaalin lähetys ja vastaanotto avaruudesta. Tätä tietoa käytetään sadevaimennusmallien kehittämiseen. Sitä tarvitaan satelliittijärjestelmien suunnittelussa, selittää VTT:n johtava tutkija Jussi Säily.

Korkeita taajuusalueita tietoliikenteessä hyödyntävät satelliitit avaavat mahdollisuudet tuoda kuluttajille nopeampia tietoliikenneyhteyksiä jopa suoraan älypuhelimeen.All Over Press

Kuluttajille nopeampia tietoliikenneyhteyksiä

Samalla osoitettiin, että nykyistä korkeampia taajuusalueita voidaan hyödyntää satelliittien tietoliikenteessä.

– Näillä korkeilla taajuusalueilla on vapaita taajuuskaistoja käytettävissä ja niillä pystytään siirtämään enemmän tietoa, kertoo Säily.

Tämä tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden tuoda kuluttajille nopeampia tietoliikenneyhteyksiä suoraan älypuhelimiin.

– Oletetaan, että tämä yleistyy. 5G- ja 6G-standardeihin on tulossa näitä NTN (non-terrestial network) -systeemejä ihan lähivuosina, uskoo Säily.

Satelliittiyhteyksiä vaikeampi häiritä

Satelliitteihin perustuvia tietoliikenneyhteyksiä on myös vaikeampi häiritä kuin maanpäällisiä yhteyksiä.

– Satelliitit lentävät meidän yläpuolella ja häirinnän pitäisi tulla suoraan yläpuolelta. Tietysti droonihäirintä on mahdollista. Tämmöiset yleiset jammerit, mitä matalammilla taajuuksilla käytetään, niin niitä ei voi käyttää satelliitteihin perustuvien tietoliikenneyhteyksien häirintään, selventää Säily.

Viime aikoina on havahduttu myös siihen, että Yhdysvallat voi halutessaan rajoittaa hallitsemiaan satelliittiyhteyksiä, joten on hyvä, jos tarjolla on myös eurooppalaisia vaihtoehtoja.

Seuraava satelliitti avaruuteen ensi vuonna

VTT:n rakennuksen katolla sijaitsee satelliittimaa-asema, joka on ottanut vastaan signaalia W-Cube -nanosatelliitista. Sen käyttöä jatketaan nyt muissa hankkeissa. Se soveltuu esimerkiksi drooni-testimittauksiin.

Seuraava avaruushanke, 6G-Lino-satelliitti, on jo käynnissä.

– Se on ESA:n tilaama 6G-avaruuslaboratorio, joka tarjoaa palveluita eri toimijoille. Tarkoitus laukaista se avaruuteen ensi vuoden loppupuolella, kertoo Säily.

Suomi jo vahva toimija avaruusteknologiassa

Suomessa avaruusteknologiasta on tullut jo merkittävää liiketoimintaa, jonka uskotaan vielä kasvavan tulevaisuudessa.

– Nähdäkseni se lähtee kaikki koulutuksesta. Aalto-yliopisto on tehnyt hyvää työtä. Iceyen, Kuva Spacen ja ReOrbitin kaltaiset toimijat ovat Aallon ja VTT:n lisäksi panostaneet tähän ja saaneet myös kansallista ja kansainvälistä rahoitusta. Selvästi tästä on tullut nyt oikeata liiketoimintaa ja tästä tulee vielä isompaa liiketoimintaa tulevaisuudessa, uskoo Säily.