Joko tarvitaan hätäjarrua? Näin vastaavat asiantuntijat: "Ihmiset jaksavat noudattaa rajoituksia paremmin, kun ne vastaavat paikallista koronatilannetta"

– Alueemme tilanne on vakaantunut. Lisäksi uusia rajoituksia on tullut vastikään käyttöön. En näe tarvetta tällä hetkellä kansalliselle hätäjarrutukselle, toteaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

"Sairastavuus tai kuolleisuus ei ainakaan hirvittävän jyrkästi ole noussut"

– Hätäjarru on STM:n määrittelemä. Sairastavuus tai kuolleisuus ei ainakaan hirvittävän jyrkästi ole noussut, vaikka tapausmäärät kylläkin, joten en tiedä, miten ministeriö tilanteen näkee, johtaja Mika Salminen sanoo.

– Edeltävän kahden viikon aikana alueilla on tehty rajoitustoimenpiteitä. Taällä viikolla näemme, että ovatko vaikutukset riittäviä, sanoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Myöskään aluehallintovirastoissa ei toistaiseksi nähdä tarvetta valmistella hätäjarrutusta – ei edes Länsi- ja Sisä-Suomessa, vaikka virastossa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilanne koetaan huolestuttavana. Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt osalta alueensa kuntia lausunnot tilanteesta. Lausunnot käydään läpi huomenna, jonka jälkeen tehdään päätöksiä, jos niille on tarvetta.

– Käytännössä tietysti paikallisilla päätöksillä voidaan sulkea yleisötiloja, joissa nyt on koronapassi. Sen jälkeen loput on hallituksen päätettävissä eli ravintolatoiminnan rajoitukset ja jonkinlaisen poikkeusolotilan julistaminen, mikä sitten johtaisi vielä kovempiin rajoituksiin. Mutta aika maksimaalisesti alueellisella toiminnalla päätökset on toteutettu – tosin edelleen niin, että koronapassilla niistä vapautuu.