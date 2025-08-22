Olympiastadion täyttyy keltaisista sadetakeista ja suurista tunteista: "Tämä ei ole vain bändi"

Tunnelma oli käsinkosketeltavan tunteikas, kun Ultra Bran odotettu stadionkeikka oli alkamassa Helsingin Olympiastadionilla.

Anne Valtio ja Ella Rahkila olivat viimeksi yli 20 vuotta sitten Nurmijärvellä Ultra Bran keikalla yhdessä.

Nyt he olivat saapuneet Olympiastadionille kuuntelemaan jälleen samaa bändiä, tietenkin keltaisiin sadetakkeihin pukeutuneina.

– Ensisijaisesti tämä on paluu nuoruuteen, sanoo Rahkila.

– Toisekseen tämä on erittäin hyvää musiikkia – [säveltäjä] Kerkko Koskiselle kaikki kunnioitus.

Anne Valtio ja Ella Rahkila olivat tulleet yhdessä Ultra Bran keikalle 20 vuoden tauon jälkeen.MTV

Kokonaisvaltainen elämys

Nuoret aikuiset Anna Heiskanen, Helmi Laitila ja Elia Rousu eivät ole vielä koskaan ehtineet näkemään Ultra Brata livenä, mutta fanittavat bändin musiikkia suuresti.

Rousun mukaan yhtye onnistuu luomaan poikkeuksellisen yhteyden kuuntelijaan tunteikkailla ja leikkisillä kappaleillaan.

Ystävykset ovat silminnähden jännittyneitä suuresta illasta.

– Odotan ihan kaikkea, ja uskon sen saavani, Heiskanen sanoo.

Laitila toivoo erityisesti Pikku kissa -kappaletta, mutta odottaa koko illalta upealta elämystä.

– Kun katsoo tuota orkesteria, joka tuohon nousee… En malta odottaa.

– Tämä on kokonaisuus, kaikki yhdessä – kuoro, soittimet, kaikki. Tämä ei ole vain bändi.