Altistaako uskonnollisuus koronarokotteesta kieltäytymiselle? "Yksittäiset saarnaajat levittävät"

Hänen mukaansa kaikki suuret maailmanuskonnot ja suuret kirkkokunnat kannattavat rokottamista. Saarinen myös muistuttaa, että Suomessakin papeilla on pitkät perinteet kansanvalistustyön historiassa rokottamiseen kehottamisesta.

– Ne ovat lähtökohtaisesti rokotusmyönteisiä. Mutta on myös totta, että jyrkissä liikkeissä yksittäiset vahvat saarnaajat tulevat esiin. Meillä on sosiaalisen median aikana yksittäisiä saarnamiehiä ja vähän saarnanaisiakin, jotka levittävät somessa rokoteskeptisyyttä.

Saarinen katsoo, että tällaisten saarnaajien rokotekriittisyys ei kuitenkaan ole aina absoluuttista, vaan he saattavat itse ottaa rokotteen.

Rokotteesta kieltäytymistä perustellaan yksilönvapaudella

– Että tämä on minun juttuni ja ikään kuin juuri minä en ole tässä yleisessä tilanteessa altis kuin muut. Siihen saattaa liittyä myös epäluuloa yhteiskuntaa kohtaan.

Saarinen näkee, että kyseessä on yhteisen hyvän ja yksilönvapauden välinen jännite.

– Ajattelen niin, että meillä on eurooppalainen yhteisen hyvän ja yhteisen vastuun aate, jossa ajatellaan, että sinun eettiset ratkaisut ovat yhteisöllisiä. Ne suojaavat lähimmäisiä ja ikään kuin yhteisö on se kokonaisuudesta päättävä. Sitten on angloamerikkalainen jyrkän yksilönvapauden aate, jossa lähdetään siitä, että juuri minun moraaliset valinnat ovat kaikkein perimmäisiä.