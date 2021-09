Rokotekriittisyyttä tutkitaan nyt Suomi-vetoisesti EU-maissa: "Salaliittoteoriat vain pienessä roolissa rokote-epäröijillä"

Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Pia Vuolanto kertoo, että perimmältään on kyse siitä, että kansalaiset eivät luota terveydenhuollon tietoihin rokotteiden turvallisuudesta.

– Voi olla, että ammattilainen ei ole kohdannut sitä epäröivää henkilöä, joka on halunnut kysyä typeriäkin kysymyksiä siitä, miksi hänen juuri pitäisi ottaa rokote.

Rokotekriittisiä ei voi niputtaa yhdeksi joukoksi

Vuolanto on sosiologi ja yhteiskuntatieteilijä, joten ihmisen suhde yhteiskuntaan myös poikkeustilanteissa kiinnostaa.

– Ihminen on kokenut, että hänen kysymyksensä on sivuutettu, ja hän ei ole saanut asiallisia vastauksia. Sitten hän on kääntynyt pois siitä informaation lähteestä ja hakeutunut mahdollisesti johonkin muihin informaatiolähteisiin.