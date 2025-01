The Summit Suomi -kilpailija Satu sai ystävältään vinkin lähtiessään ohjelman kuvauksiin: "Olet niin huono niissä peleissä"

Satu Saarelainen on yksi The Summit Suomi -uutuusohjelman kilpailijoista.

Uudessa The Summit Suomi -seikkailusarjassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Yksi uutuusohjelman kilpailijoista on 46-vuotias Satu Saarelainen.

Metsurina työskentelevä Saarelainen asuu Rautavaaralla vanhempiensa kanssa, omien sanojensa mukaan isän ja äidin peräkammarissa. Töiden lomassa hän elää aktiivista karvakorva-arkea koiriensa ja hevostensa kanssa.

Metsurinammatin lisäksi Saarelaisella on takataskussaan myös eräoppaan koulutus.

– En vieläkään tiedä, mikä haluan olla isona. Tätä ongelmaa piti lähteä sitten ratkaisemaan siten, että kouluttauduin mielenkiintojeni mukaan ja kokeilin, olisiko tämä ammattini, hän valottaa MTV Uutisille.

Ajatus The Summit Suomi -ohjelmaan hakemisesta lähti Saarelaisen mukaan hänen kavereiltaan. Nämä olivat katsoneet televisiota ja The Summit Suomi -mainoksen nähtyään kieli poskella heittäneet, että Saarelaisen pitäisi hakea mukaan.

– En uskonut pääseväni ohjelmaan. En seuraa tosi-tv-ohjelmia, mutta innostuin, kun ajattelin, että luvassa olisi jonkinlaista maastoseikkailua, hän kertaa taivaltaan ohjelmaan.

– Ajattelin, että josko tämä olisi sellainen maallikolle tarkoitettu seikkailukisa, jossa ei tarvitse pystyä juoksemaan ultramaratonia, mutta saa tehdä kivoja tehtäviä. Sellainen, että täti-ihminen pysyy mukana, hän nauraa.

Saarelainen kertoo saaneensa tietää vasta melko myöhään, että hänet oli valittu mukaan ohjelmaan. Hän heittää olleensa osallistujajoukon "varamiespalvelun kautta tullut kiintiövanhus".

Ystävä antoi Saarelaiselle yhden ohjeen kilpailua varten.

– Hän sanoi, että älä pelaa mitään, kun olet niin huono niissä peleissä. Sillä taktiikalla lähdin, omana itsenäni, hän kertoo.

Saarelainen myöntää The Summit Suomi -ohjelmakokemuksen olleen loppupeleissä hieman erilainen kuin hän oli etukäteen ajatellut. Kilpailuun lähtiessään hänen takaraivossaan nimittäin pyörivät eräopaskoulun opettajan huikeat tarinat seikkailu-urheilukisoista maailmalta.

– Ehkä se olikin jotain muuta, hän vihjaa, mutta lisää, että lähti kisaan kuitenkin avoimin mielin ja ilman sen suurempia ennakko-oletuksia.

Yksi The Summit Suomi -kokemuksen haastavimmista asioista oli Saarelaisen mielestä kuvausryhmän läsnäollessa toimiminen, sillä moinen oli hänelle ennestään täysin vierasta.

– En ole mikään someihminen tai influensseri, vaan puuhailija. Mutta siihenkin tottui äkkiä, että tekeminen rytmittyy ohjelman mukaan.

Saarelainen nostaa hattua The Summit Suomi -ohjelman tekijöille, joiden hän kuvaa olevan kovia ammattilaisia.

– Sain vähän seurata ihan muunlaista maailmaa ja tekemistä. Ammattilaisia on aina hienoa katsoa hommissaan, hän tuumaa.

The Summit Suomi -osallistujista jokaisella on mukanaan osuus 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän. Mikäli kyseinen summa kilahtaisi Saarelaisen tilille, haluaisi hän ainakin huomioida rahoilla ystäviään sekä kotijoukkojaan, jotka huolehtivat hänen lemmikeistään vaellusreissun ajan.

– Se, että on kavereista koostuva turvarinki takana, on lottovoittoakin isompi asia, hän summaa.