Kohuttu lista julkaistiin, mutta kuka on Jeffrey Epstein? Tämä kaikki tiedetään

Tällä viikolla Yhdysvalloissa on julkistettu satoja sivuja asiakirjoista, jotka liittyvät seksirikoksista syytetyn miljardööri Jeffrey Epsteinin syytteisiin. Epstein oli vaikutusvaltainen mies, joka ensimmäisen seksirikoksiin liittyvän vankilatuomionsakin jälkeen oli tuttu näky Hollywoodin kutsuvierasjuhlissa.

Pedofiilisaari

Epsteinin on kerrottu lennättäneen vieraita eripuolilla maailmaa sijaitseville huviloilleen yksityiskoneella, joka tunnetaan yleisesti nimellä Lolita Express. Koneella on syytteiden mukaan kuljetettu arvovaltaisten vieraiden lisäksi alaikäisiä tyttöjä Epsteinin ja tämän vieraiden hyväksikäytettäväksi.

Epstein omisti kiinteistöjä ympäri maailmaa sekä oman saarensa Karibialla. Neitsytsaarilla sijaitsva Little Saint Jamesin saari oli kohteista erityisen pahamaineinen. Saarta on nimitetty muun muassa Epsteinin saareksi, Syntien saareksi sekä Pedofiilisaareksi. Vieraskirjaan saarella on kuulunut ainakin prinssi Andrew ja fyysikko Stephen Hawking.