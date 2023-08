Liian iso ruumaan: Gabriel osti kolme lentolippua saadakseen koiransa koneeseen kanssaan

Gabriel Bogner , 27, matkusti Los Angelesista New York Cityyn koiransa Darwinin kanssa. Darwin on viisivuotias tanskandoggi.

Gabriel on itse startup-yrittäjä ja joutui töittensä takia muuttamaan Yhdysvaltojen rannikolta toiselle puolelle Darwinin kanssa.

Yllä olevalla videolla on materiaalia Darwinin lentomatkasta. Jättikokoinen koira pääsi jopa tutustumaan lentokoneen ohjaamoon.

Liian iso ruumaan

Emotionaalinen tukieläin

Darwin on emotionaalinen tukieläin (emotional support animal, ESA). Gabrielilla on Crohnin tauti, joka on krooninen, tulehduksellinen suolistosairaus.