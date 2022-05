Allergiaoireiden aiheuttaja saattaa löytyä myös kotoa – nämä suomalaistenkin suosimat huonekasvit voivat saada nenän vuotamaan

Allergia- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs kertoo, että oireissa sekä todennäköisyydessä allergisoitua on eroa varsinkin siinä, kuinka paljon on kasvien kanssa tekemisissä: toimiiko esimerkiksi kukkakauppiaana tai työskentelee muuten kasvien kanssa vai sattuuko vain omistamaan viherkasveja.

Ijäksen mukaan erilaisten kyselyiden perusteella on arvioitu, että huonekasvit allergisoisivat noin 1,5–2 prosenttia suomalaisista, eli kyseessä on todellakin harvinainen ilmiö.

– Viherkasveista voi kuitenkin tulla myös ärsytysoireita ja kasveja on myös oikeasti myrkyllisiä. Esimerkiksi jonkin kasvin erittämä maitiaisneste voi olla ihoa ärsyttävää ja aiheuttaa oireita kenelle tahansa. Kyseessä on aika moninainen juttu, Ijäs selittää.

Ijäs veikkaa, että mahdollisuus huonekasviallergiaan ei ole mitenkään selkeästi enemmistön tiedossa. Jos taustalla on ollut muitakin allergioita tai esimerkiksi astmaa, niiden hoidon yhteydessä on saatettu jakaa suosituksia siitä, millaiset kasvit eivät välttämättä allergikon kotiin sovi tai pohdittu sitä, sopivatko oikeastaan mitkään. Myös multaa on pidetty jotenkin vaarallisena allergikoille.