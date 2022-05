Asiantuntija vinkkaa, miten saat terveystehot irti puutarhanhoidosta – unohda tämä tarvike

Puutarhanhoidon on havaittu esimerkiksi lievittävän stressiä, parantavan mielialaa ja tarkkaavaisuutta, vähentävän masennus- ja ahdistusoireita sekä lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– Puutarhanhoidon harrastajien on havaittu olevan mielenterveydeltään tasapainoisempia ihmisiä, puutarhatieteen dosentti Erja Rappe sanoo.

– Puutarhanhoito ja puutarhaympäristö rauhoittavat ihmistä ja tasaavat erilaisia mielen kriisejä. Monihan on löytänyt haastavien elämäntilanteiden jälkeen rauhan puutarhasta, Rappe sanoo.

Puutarhanhoidon terveyshyödyt – unohda käsineet

Puuhailusta on hyötyä mielen lisäksi ruumiille. Ulkoilmassa liikuskelu ja puhtaan, kostean ilman hengittäminen tekevät hyvää elimistölle. Luonnonvalolle altistuminen vaikuttaa suotuisasti hormonitoimintaan ja D-vitamiinisynteesiin.

Luonnon mikrobeille altistuminen parantaa vastustuskykyä ja voi jopa ehkäistä astmaa, allergioita ja muita autoimmuunisairauksia. Terveyden kannalta parasta olisi, jos puutarhassa touhuaa paljain käsin eikä hanskojen kanssa, sillä nimenomaan kosketus multaan on avainasemassa vastustuskyvyn kannalta.

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

Mitä monipuolisempaa kasvilajisto on, sitä enemmän puutarhassa on erilaisia mikrobeja ja sen paremmat edellytykset terveyshyötyjen saavuttamiselle on.