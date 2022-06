Alkukausi avasi suomalaisten silmät räjähdysmäisesti kasvavassa lajissa

Kun maaliskuussa päästiin viimein porukalla Yhdysvaltoihin pelaamaan, odotukset asetettiin korkealle, mutta niitä ei ole saavutettu. Yhdeksällä suomalaisella on tällä kaudella yhteensä 54 starttia ja vain kaksi palkintopallipaikkaa. Sen sijaan esimerkiksi 40:n ulkopuolelle on jääty 26 kertaa.

Tasaisuus ennen kaikkea

– Yhdysvaltalaisten kilpailukulttuuri on ihan eri tasolla. Heillä on kovempi taso, ja he puristavat koko vuoden kisoja viikonlopusta toiseen, joten takana on runsaasti enemmän kilpailutoistoja, hän jatkaa.