Hittilajin MM-kotikisoista hurjat odotukset – "Ihan älytön tilanne"

Suomalainen frisbeegolfosaaminen sekä kisaradalla että sen ulkopuolella kulminoituu heinä-elokuun MM-kisoihin Nokialla ja Tampereella.

Frisbeegolfin maailmanmestaruuskilpailuihin on nelisenkymmentä päivää aikaa, ja enää on aikaa viimeistelylle.

– Tahti vain kiihtyy tästä. Useimpina aamuina tulee herättyä ennen kellonsoittoa, kun tapahtuma on mielessä, kilpailujohtaja Jussi Meresmaa kertoo STT:lle.

MM-kilpailut järjestetään heinä–elokuun taitteessa ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella, kun lajin himoituimmasta tittelistä kilpaillan Nokian jäähallia ympäröivissä puistoissa sekä Tampereen frisbeegolfkeskuksessa.

Meresmaan tavoitteena on järjestää lajihistorian suurin spektaakkeli, eikä se ole ilmaista.

– Tuotantobudjetti on noin miljoona euroa, eli kolminkertainen Euroopan avoimiin verrattuna. Arviomme mukaan katsojia on tulossa enemmän kuin aiemmin.

Kilpailusivuston mukaan katsojaluvun odotetaan nousevan yli 25 000:een.

Vaikka frisbeegolfin suosion räjähdysmäisestä kasvusta on puhuttu Suomessa paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, paikalle pyrkivien ihmisten määrä on yllättänyt järjestävän tahon.

– Meillä oli tavoite myydä lippuja 100 000 eurolla, ja se ylittyi marraskuussa.

Tuorein lipputulotilasto näyttää 285 000:ta euroa, ja Meresmaa arvioi, että seuraavan sadan tonnin raja menee rikki ennen kilpailun alkua. Lisätienesteillä on muun muassa laajennettu vip-alueita ja -palveluita.

Kansainvälinen lajiliitto PDGA vastaa palkintopotista, jota ei ole vielä julkistettu. Määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja oli viimeksi 285 000 dollaria, josta voittajille meni avoimessa luokassa 30 000 dollaria ja naisissa 17 000 dollaria.

Vapaaehtoisia toiselta puolelta maailmaa

Kun kilpailut myönnettiin Suomelle joulukuussa 2023, Nokian kaupunki oli hakemuksessa sitoutunut viivästyttämään uuden uimahallin rakentamista.

Meresmaa on kokenut tapahtumapromoottori, ja hänen mielestään laaja-alainen yhteistyö on onnistunut kummankin isäntäkaupungin kanssa.

– Meillä on ollut kymmenhenkinen ryhmä, jossa on molempien kaupunkien edustajia. Olemme tavanneet kuuden kuukauden välein. Meiltä tulee käytännössä ideat ja toteutusehdotukset, ja kaupungithan tämän pitkälti mahdollistavat.

Suomalaiset urheilutapahtumat eivät myöskään pyörisi ilman aktiivisia vapaaehtoisia, joita frisbeegolfin MM-kisoilla on käytettävissä satoja.

– Noin 300 on jo ilmoittautunut, ja ennustan, että 400:aan päästään.

Meresmaa kokee, että vapaaehtoisuudesta on tullut ilmiö, kun tapahtumaa pääsee seuraamaan uniikista vinkkelistä. Hän kertoo, että esimerkiksi viime vuonna hakemuksia tuli Kanadasta ja Uudesta-Seelannista.

Palautetta lippulupauksista

PDGA vaatii MM-kisoilta, että niitä pelataan kahdella radalla.

Pelaajamäärä on paisutettu 288:aan (200 avoimessa ja 88 naisten luokassa), joten neljää ensimmäistä kierrosta pelataan Nokialla ja Tampereella yhtä aikaa.

Kummankin sarjan kärkiurheilijat pelaavat radat Nokia, Tampere, Tampere, Nokia -järjestyksessä, ja mitalien kohtalo selviää Nokialla sunnuntaina.

Kun paikkakunnilla on järjestetty vuosittain lajin suurtapahtuma Euroopan avoimet, Nokialle on päässyt aina ilmaiseksi.

Tästä Meresmaa on halunnut pitää kiinni, joskin esimerkiksi eturivipaikkoihin oikeuttavat maksulliset lipputyypit loppuivat verkkokaupasta nopeasti.

Tampereella kisoja näkee vain pääsylipulla, koska rata-alue on metsäisempi ja täten ahtaampi.

– Emme halua Tampereelle yleisöä niin paljon kuin mahdollista, vaan tarkoituksena on pitää järki päässä. Kaikilla väylillä näkyvyys ei ole priimaa, mutta se kuuluu lajin luonteeseen metsäisillä alueilla.

Maksullisia lippuja on tarjottu Euroopan avoimissa koronasulkujen jälkeen. Meresmaa on oppinut, että suomalainen lipunostaja on tarkka.

– Olimme kerran luvanneet, että tietyillä lipuilla näkee kaikki väylät. Saimme muutaman palautteen, että ei nähty ihan jokaista heittoa. Prosentuaalisesti puhutaan pienestä määrästä, mutta tämän varalta lähetämme tänä vuonna sähköpostilla tuhdin paketin, mitä miltäkin lipulta voi odottaa.

Suomalaisilta saa odottaa menestystä

Kotiyleisöllä riittää kannatettavaa, sillä suomalaisammattilaiset pelaavat vahvaa kautta Disc Golf Pro Tourilla: Niklas Anttila on voittanut avoimessa luokassa kolmesti ja Silva Saarinen naisissa kahdesti.

Eveliina Salosen MM-kulta oli kruunu viime vuodelle, joka oli suomalaiselle frisbeegolfille kaikkien aikojen menestyksekkäin kansainvälisillä kentillä.

Meresmaa on innoissaan asetelmasta.

– Ihan älytön tilanne. Suomella on molemmissa luokissa realistiset mitalimahdollisuudet.

Kilpahuuma lienee kovempi kuin koskaan ja etenkin kotimaisille tähdille, mikä mittaa henkistä kanttia ennen ensimmäistäkään heittoa.

– Uskon, että osa pelaajista onnistuu siinä ja osa ei.

Suomalaisista pelaajista vain Salosella, Anttilalla ja vuoden 2022 hopeanaisella Henna Blomroosilla on lajin MM-mitali, joten kotikilpailut näyttäisivät osuvan aallonharjalle tulostasollisesti.

Historialliset kisat rikkovat ennätyksen myös kansallisuuksien määrässä. Osallistujia on ilmoittautunut 47 maasta, mikä on Meresmaan mukaan lähellä maksimia.

Vaikka heikompia pelaajia haalitaan kilpailemaan ikään kuin olympiahengessä, jokainen varteenotettava menestyjäehdokas mahtuu mukaan.

– Kovimmat tekijät tulevat parista kolmesta maasta. Jos mitaleja menee näiden ulkopuolelle, se olisi yllätys.