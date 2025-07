Suomen supertähti itsevarmana – "Miksi ottaisin siitä paineita?"

Frisbeegolfaaja Niklas Anttilan kollegat kehuvat tämän henkistä vahvuutta.

Keskiviikkona alkava frisbeegolfin henkilökohtainen MM-kilpailu on lajin kehityksen suomalainen huipentuma. Kymmenet kotimaiset täys- ja puoliammattilaiset tavoittelevat maailmanmestaruutta, mutta kukaan ei ole niin tarkan syynin alla kuin Niklas Anttila.

– Vaikka olen sanonut moneen, etten kerkeä, en ole päivisin tehnyt muuta kuin ollut kameran edessä ja vastannut kysymyksiin. Totta kai siistiä, että friba kiinnostaa.

Suosikkipelaaja ei ole huolissaan valmistautumisestaan.

– Työ on tehty aikaisemmin. Montakohan kuukautta putkeen olen heittänyt joka päivä?

Avoimen luokan suomalainen supertähti saapuu elämänsä kunnossa Nokialle ja Tampereelle. Kuopiolainen pelaa frisbeegolfin lisenssikisoja yhdeksättä vuotta ja on joka vuosi pystynyt ottamaan askeleen eteenpäin.

Anttila on voittanut kolme kilpailua Disc Golf Pro Tourilla (DGPT) ja Euroopan-mestaruuden tällä kaudella. Sunnuntaina hän haluaisi kirkastaa viimevuotisen MM-hopean ja juhlia frisbeegolfin maailmanmestaruutta ensimmäisenä suomalaismiehenä.

– Jos on heittokäsi kuumana, pystyn tekemään kovaa tulosta. On luottavainen olo sitä.

Kotikisat ovat jokaisen urheilijan unelma, mikä saattaa johtaa ylimääräiseen jännittämiseen tai yrittämiseen. 23-vuotias Anttila kohtaa uransa kovimman paikan sekalaisin tuntein.

– Joskus on tuntunut, että se lisää paineita. Sitten olen miettinyt, miksi ottaisin siitä paineita, että olen paras tai suosituin. Se on asema, johon olen päässyt kovalla työllä ja ansaitusti.

Kovien kisojen mies

Anttilan läpimurtona pidetään Yhdysvaltain avointa mestaruusturnausta lokakuussa 2022, jolloin arvovoitto lipesi suomalaiselta päätösväylillä.

Hän oli kerran yltänyt kärkikymmenikköön tavallisessa DGPT-kilpailussa, kunnes räväytti toisessa peräkkäisessä arvoturnauksessa kakkoseksi huhtikuussa 2023.

Tuli selväksi, että Anttila nauttii isoista kilpailuista.

– Hän on itsevarma hetkissä, joissa moni murenee. Hän vaikuttaa jopa odottavan niitä hetkiä, koska hän pitää paineesta. Tiedän, koska olen samanlainen, yhdysvaltalainen lajilegenda Paul McBeth kuvailee.

Nykyfrisbeegolfin ylivoimaisesti menestynein pelaaja ei ole yksin mielipiteensä kanssa. STT jututti pariakymmentä lajin huippupelaajaa tai sisäpiiriläistä, joista kukin ylisti Anttilan henkistä kanttia.

– Euroopassa on muitakin, joilla on loistavan tason heitto, mutta Niklas on ylivoimaisesti paras kisaaja, Jesse Nieminen sanoo.

– Niklakselta löytyy se, että hän inhoaa häviämistä vain niin paljon. Se on vienyt häntä eteenpäin ihan varmasti, Väinö Mäkelä avaa.

Ei poppaskonsteja

Kun vertaa Anttilan fyysisiä ominaisuuksia moniin kilpakumppaneihin, jää 175-senttinen suomalainen alakynteen.

Frisbeegolf on lopulta taitolaji, ja Anttila kerää kehuja tekniikastaan ja tarkkuudestaan.

– Niklas on maailman kontrolloiduin pelaaja. Se rystyheitto on ihan uskomaton suorite, Nieminen hehkuttaa.

Monilajitausta – pääosin jääkiekosta – on taannut Anttilalle urheilullisen pohjan, jonka päälle on ollut mahdollista luoda mestarillinen heitto, vakuuttaa frisbeegolfin biomekaniikkaan perehtynyt valmentaja Joonas Merelä.

Merelä suitsuttaa Anttilaa "erittäin kovan luokan urheilijaksi".

– Hän on valmentajan ihannekaveri. En voi sanoa muutakaan. On todella tunnollinen ja hoitaa asiat pirun hyvin.

Mäkelä kertoo, että Anttila on kova tekemään töitä myös kauden aikana.

– Hän on valmis tekemään mitä tahansa, että heitto tuntuu hyvältä. Se saattaa tarkoittaa kahta tai kolmea kierrosta päivään, pitkää kenttätreeniä tai totaalilepoa.

Nieminen on Anttilan tavoin kuopiolainen ammattilaisfrisbeegolfaaja ja tuntee tämän hyvin. Hän yhtyy näkemykseen, että Anttilan taso on määrätietoisen harjoittelun tulos.

– Ei siinä ole mitään poppaskonsteja. Hän on vain parempi pelaamaan.

Yksinäinen yhdysvaltalaisten haastaja

Anttila haluaa voittaa ja inhoaa hävitä enemmän kuin muut eurooppalaiset, mutta yhdysvaltalaisten kanssa hän on samalla viivalla.

Siitä hän on saanut kunnioitusta frisbeegolfin synnyinmaassa.

– Niklaksella on voittajan mentaliteetti. Eikä vain satunnaisvoittajan vaan moninkertaisen. Hän todistaa tasonsa yhä uudestaan, McBeth sanoo.

Vaikka naisissa eurooppalaiset ovat jyränneet arvoturnauksissa, Ruotsin Jesper Lundmark on ainoa ei-pohjoisamerikkalainen major-voittaja avoimessa luokassa. Lundmark nappasi mestaruutensa eurooppalaisissa majoreissa vuosina 2008 ja 2009.

MM-kulta siis puuttuu.

Anttilan tehtävä on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo, sillä hänellä on vastassaan historian taitavimmat pelaajat. Tämän hetken maailman ykkönen Gannon Buhr ei esimerkiksi nostanut ennakkosuosikeikseen itsensä lisäksi kuin Isaac Robinsonin ja Anthony Barelan.

Vaikka Suomen supertähti täydentää ehdokaslistaa McBethillä, Ricky Wysockilla ja Calvin Heimburgilla, hän on valmis voittamaan.