Sekakäytöstä johtuvien rattijuopumusten määrä on poliisin tilastoissa kasvanut.

Tammi-elokuussa poliisin tilastoihin merkittiin noin 820 rattijuopumusta, joissa oli kuljetettu moottorikäyttöistä ajoneuvoa alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Viime vuonna vastaavana aikana määrä oli vajaat 690, eli kasvua oli lähes viidesosa.

Kokonaisuudessaan rattijuopumusten määrä lisääntyi 4,8 prosenttia, joten sekakäyttäjien määrän kasvu oli selvästi tätä suurempaa. Sekakäyttäjien osuus kaikista poliisin haaviin jäävistä rattijuopumuksista oli kuitenkin edelleen alle kymmenesosa. Tammi-elokuussa tilastoihin kirjattiin yhteensä vajaat 10 400 rattijuopumusta.

Poliisin haaviin jäi tammi-elokuun aikana yhteensä vajaat 10 400 rattijuopumusta. Heistä alkoholista päihtyneitä oli noin 5 900 ja muista huumaavista aineista päihtyneitä noin 3 600. Molemmissa kategorioissa oli pientä kasvua edellisvuodesta.

Alkoholirattijuopumuksissa lievää kasvua

Myös poliisin rattijuopumustutkimus osoittaa lievää kasvua alkoholirattijuopumuksissa.

Rattijuopumustutkimuksessa poliisi puhalluttaa kaikki valvontapaikalle tulevat kuljettajat ja kirjaa tulokset. Tänä vuonna puhallutettuja kuljettajia oli noin 75 000. Rattijuopumuksen rajan ylitti kuljettajista 0,15 prosenttia, kun viime vuonna osuus oli 0,12 prosenttia. Alkoholia nauttineita, mutta rattijuopumusrajan alle jääneitä oli 0,43 prosenttia.

Epäiltyjä huumerattijuopumuksia tavattiin 24 kappaletta.

Rattijuopumukset ovat vähentyneet vuosien aikana, mutta koronan jälkeen vuosina 2022 ja 2023 rattijuopumuksia oli liikennevirrassa enemmän kuin vuonna 2018. Vuosina 2019–2021 tutkimusta ei tehty.

Poliisi on tehnyt rattijuopumustutkimusta vuodesta 1979 lähtien keväisin ja syksyisin.

