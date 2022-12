Alisa Parpala, 16, on selvinnyt kahdesta syövästä – perheen elämänasenne luo toivoa: "Eletään, kun pystytään"

Alisan ja koko perheen kokemuksista on kirjoitettu kirja, Alisan tarina. Kirjassa kerrotaan taisteluista syöpiä vastaan, vaikutuksista koko perheeseen ja muuhun elämään.

"Piristävä kirja syövästä"

Alisan tarina on Alisa Parpalan ja tietokirjailija Lilly Korpiolan yhteinen teos. Alisa halusi kirjoittaa piristävän vertaistukikirjan syövästä, koska olisi kaivannut samantyyppistä teosta aiemmin itsekin.

– Ajattelin, että haluan kirjoittaa vertaistukikirjan muille syöpää sairastaville nuorille ja lapsille. Mieluummin halusin kirjoittaa toivoa luovan ja vertaistukea antavan kirjan, kuin sellaisen missä kerrotaan kuinka kurjaa on elää syövän kanssa, Alisa sanoo.

Perheen elämänasenne on auttanut jaksamaan ja luonut toivoa vaikeassa tilanteessa. Kun jaksamista on ollut ja tilaisuus sopiva, perhe on matkustellut ja elää aktiivista elämää muun muassa lumilautaillen.