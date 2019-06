"En voinut uskoa sitä todeksi": Iinan kaksi poikaa sairastui samaan, harvinaiseen syöpään – toinen nukkui pois kauniiden sanojen saattelemana

Sakriaksen kunto heitteli

Sakriaksen jalka leikattiin isossa operaatiossa. Jalan sisälle asetettiin reidestä nilkkaan ulottuva proteesi, jossa on keinotekoinen polvinivel.

Toivon pilkahdusta seurasi toinen painajainen



– En voinut uskoa sitä todeksi. Miten todennäköistä ylipäätään on, että perheen lapsista kaksi sairastuu syöpään, vieläpä samaan harvinaiseen syöpätyyppiin? Tämän täytyi olla vain pahaa unta, Iina sanoo.

Samuelin jalka amputoitiin

– Rehellisyyden nimessä täytyy sanoa, että kaksi syöpädiagnoosia vuoden sisällä on horjuttanut luottoani elämään, Iina kertoo.

Infektiosta muodostui syöpää suurempi uhka



"Mä oon elänyt lyhyen, mutta pitkän elämän"



– Mulla on sellanen tunne, että mä kuolen kohta. Mä oon elänyt lyhyen, mutta pitkän elämän. On ollut nautinnollista, Samuel sanoi äidilleen erään rytmihäiriökohtauksen jälkeen.

"Nähdään sitten siellä pilven reunalla"



– Kun Samuelin elämänlanka hiipui, sanoin hänelle, että nähdään sitten siellä pilven reunalla, kun äidin ja iskän aika on, Iina kertoo.

"Ihminen on paljon muutakin kuin fyysinen keho"

– Minulle lohtua tuo se, että vaikka Samuel on nukkunut pois, se ei tarkoita sitä, että hän olisi kadonnut meidän elämästämme kokonaan. Ihminen on paljon muutakin kuin fyysinen keho, Iina sanoi muistopuheessaan.

Samuel ehti täyttää ennen kuolemaansa 16, ja Sakrias on nyt 13-vuotias.

Iina on kiitollinen vuosista, jotka sai elää ja jakaa Samuelin kanssa. Edessä on kuitenkin surun värittämä kesä koko perheelle. Vaikka kyyneleet kihoavat silmiin usein, on Iina tehnyt rauhan Samuelin kuoleman kanssa.