Aleksandr Ovetshkinin äidiltä harvinaislaatuinen haastattelu – "Me kaikki tiedämme"

Venäläinen Match TV raportoi, että Tatjana Ovetshkina ei ole antanut suuria haastatteluja pitkään aikaan. Nyt hän tähän on kuitenkin saatu poikkeus.

Ovetshkina on Match TV:n mukaan pyhittänyt enemmän aikaansa lastenlastensa kasvattamiselle sen jälkeen kun hänen aviomiehensä Mihail kuoli helmikuussa 2023. Ovetshkina kertoo olleensa innoissaan, kun hänen vanhin pojanpoikansa Sergei on viettänyt aikaa jäällä Aleksandrin kanssa.

– Hän pelaa jääkiekkoa ja vien häntä harjoitusiin. Ja joka päivä Serjosha harjoittelee silti yksin. Myös nuorin pojanpoika "Iljushka" (Ilja) on aloittanut luistelun. Hän pärjää myös varsin hyvin. He pitävät siitä, he tekevät töitä ja todella hyvin, Ovetshkina kommentoi Match TV:lle.