Oudot MM-kohtaamiset Ovetshkinin ja Rotenbergin kanssa – Antero Mertaranta tajusi leikkineensä tulella: "Parempi pitää päänsä kiinni"

Leijonat-selostukset 30 vuoden jälkeen tänä keväänä hyvästelevä Antero Mertaranta paljastaa vuoden 2019 MM-kisoista mehukkaita Venäjä-muistoja.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Suomi–Latvia lauantaina klo 13.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa jo klo 12.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Turnauksessa Leijonat voitti historiansa kolmannen MM-kullan sensaatiomaisella tavalla. Välierissä Suomi kaatoi muun muassa Aleksandr Ovetshkinin, Ilja Kovaltshukin, Nikita Kutsherovin ja Jevgeni Malkinin johtaman Venäjän tähtinipun.

Lähtökohdat matsiin olivat vahvasti kallellaan Venäjälle, vaikka Suomi oli jo yllättänyt Ruotsin puolivälierässä. Tämä näkyi Mertarannan mukaan myös hänen hotellillaan, jossa majoittui myös Venäjän joukkue.

– Tämä on tosijuttu. Siellä oli sellainen Venäjän fanitiski, jossa myytiin kaikkia venäläisiä fanituotteita. Siellä oli Ovetshkinista lähtien kavereita myymässä, koska kun he kuulivat, että Suomi tulee välierässä vastaan, niin hommahan oli sillä selvä. Tämä on piece of cake. Ei se ollut sitä kuitenkaan, Mertaranta kertaa.

Mertarannan mukaan Venäjän fanituotetiski oli jo putsattu hotellilla, kun hän palasi sinne ottelun jälkeen.

Tämän jälkeen hän päätyi samaan hissiin Venäjän joukkueena GM:nä toimineen Roman Rotenbergin ja tämän henkivartijan kanssa. Selostaja huikkasi Rotenbergille sanat, joiden jälkeen hän oli tullut välittömästi katumapäälle.

"Mertaranta, parempi on pitää päänsä kiinni, jotta pääsee vielä seuraavalle aamupalalle", Mertaranta muistelee miettineensä.

Mitä selostajalegenda totesi hississä? Kuuntele Mertarannan tarina Venäjästä ja hissimatkasta Rotenbergin kanssa kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta. Alla puolestaan "kaikkien aikojen kosteimpien" MM-kisojen (2000) ja hämmentäviä pelaajavalintoja sisältäneen MM-turnauksen (1996) muistelot. Kaikki Mertaranta muistelee -klipit ovat katsottavissa MTV Katsomossa!

2:04 Mertaranta muistelee: Leijonilla "kaikkien aikojen kosteimmat" MM-kisat vuonna 2000.

2:16 Mertaranta muistelee: Selänteen ja Koivun kohtelu hämmästytti vuoden 1996 MM-kisoissa.