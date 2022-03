Aleksandr Bolshunovin valmentaja syyttää Norjaa "puolustuskyvyttömien asukkaiden pommittamisesta" – "Ehkä he sulkevat itsensä kisoista"

Borodavkolta udeltiin, onko Venäjän joukkue saanut ulkomaisilta kollegoiltaan tukea sen jälkeen, kun se suljettiin kansainvälisistä kilpailuista. Borodavkon mukaan tukea on "totta kai" tullut.

– Terveet ihmiset, jotka eivät ymmärtäneet, mitä oli tapahtumassa, eivät tehneet hätäisiä johtopäätöksiä. Ajan myötä olen katsonut ihmisiä eri tavalla. He puhuvat ymmärtämättä mitään. He eivät tunne Venäjän historiaa eivätkä konfliktin syitä. Toisaalta he sanovat selvästi sitä, mitä länsimäinen propaganda edistää, Borodavko latasi Championatin mukaan.