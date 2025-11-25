Saksan hiihtoliitto vahvisti tiistaina sivuillaan, ettei maan hiihtotähteä Victoria Carlia nähdä tulevana talvena Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Taustalla on Carlin maaliskuussa 2024 antama positiivinen dopingnäyte Sveitsissa kisatuissa sotilasurheilun MM-kisoissa.

Kesäkuusta asti väliaikaisessa kilpailukiellossa ollut Pekingin parisprintin olympiavoittaja pysyy Saksan hiihtoliiton mukaan jatkossakin kilpailukiellossa. Hänen näytteestään löytyi Wadan kiellettyjen aineiden listalle kuuluvaa klenbuterolia.

Carl väitti kärynsä johtuneen klenbuterolia sisältäneestä lääkkeestä, jota hän oli saanut armeijalääkäriltä.

– Prosessin vallitsevan tilanteen vuoksi hänen osallistumisensa tuleviin kisoihin ja vuoden 2026 talviolympialaisiin on poissuljettua. Prosessin monimutkaisuuden vuoksi asiasta ei anneta tässä vaiheessa lisätietoja, liitto tiedotti.

– Toivon, että asiasta tehdään oikein ajoitettu ja reilu päätös, joka vähintään mahdollistaa urani jatkumisen realistisella tavalla. Jatkan harjoittelua täydellä motivaatiolla tulevina kuukausina ja pyrin pysymään kunnossa, Carl itse lausui.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.