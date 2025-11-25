Maastohiihdon sprinttieliittiin lukeutuva ranskalainen Lucas Chanavat ei pääse avaamaan alkavaa olympiakautta Rukan tämän viikon maailmancupissa.

Chanavat ylsi viime kaudella sprintin miesten maailmancupissa neljänneksi, mutta nyt nimi uupuu Ranskan Rukalle nimeämästä joukkueesta.

Urallaan viisi maailmancupin kisaa voittanut Chanavat viestitti syyskuussa joutuneensa sivuun harjoittelusta jalkavaivan takia. Hän ei ole toipunut ajoissa kauden avaukseen, joten Ranskan toiveet Rukan lauantaisessa sprinttikisassa lepäävät lähinnä Jules Chappaz'n ja Richard Jouven harteilla. Chappaz oli viime kauden sprintticupissa 12:s ja Jouve 14:s.

Ranskan kärkihiihtäjä viime kauden miesten kokonaiscupissa oli Hugo Lapalus, joka oli kauden mittaan kuusi kertaa kärkiviisikossa ja sijoittui kokonaispisteissä seitsemänneksi. Lapalus on mukana Rukalla.