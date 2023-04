Coloradolta synkkä uutinen pudotuspelien kynnyksellä – Nathan MacKinnon murheellisena: "Se tappaa meidät"

– Se on syvältä. Hän on johtajamme. Monet jätkistä ovat tehneet hyvää työtä hänen saappaita täyttäessään, mutta loppujen lopuksi hän on loistava jääkiekkoilija – minun mielestäni yksi liigan parhaita. Hän on eräänlainen yksisarvinen, Landeskogin joukkuetoveri Bowen Byram kommentoi Denver Postille.