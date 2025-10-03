Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Anton Lundell loukkaantui Tampa Bay Lightningia vastaan pelatussa harjoitusottelussa. Loukkaantumisen ei uskota olevan kovin vakava.

Lundell jätti kaukalon toisen erän puolivälissä saatuaan osuman Janis Moserin mailasta. Floridan päävalmentaja Paul Maurice kertoi ottelun jälkeen Lundellin kärsivän ylävartalovammasta.

Suomalaishyökkääjä oli tänään sivussa joukkueensa harjoituksista, joiden jälkeen Maurice kertoi Lundellin tilaa seurattavan päivä päivältä.

Todennäköisesti Lundell on sivussa vielä lauantaina, kun Florida ja Tampa Bay kohtaavat kolmannen ja samalla viimeisen kerran ennen ensi viikolla alkavaa NHL-kautta.

Panthersia seuraavan toimittajan Katie Englesonin mukaan Maurice sanoi olevansa "toiveikas, että Lundell pystyy aloittamaan kauden".

Joukkueen menestyshaaveiden kannalta Lundell on erittäin keskeinen palanen, sillä kapteeni Aleksander Barkovin odotetaan toipuvan viime viikolla tehdystä polvileikkauksesta 7–9 kuukautta. Matthew Tkachuk puolestaan lienee sivussa ainakin joulukuuhun asti, ja myös Tomas Nosekin poissaolon kestoksi on arvioitu useita kuukausia.

Panthers tavoittelee alkavalla kaudella jo kolmatta peräkkäistä Stanley cup -voittoaan. Edellisen kerran vastaavassa tempussa on onnistunut New York Islanders, joka voitti mestaruuden neljästi peräjälkeen vuosina 1980–1983.