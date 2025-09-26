Aleksander Barkov leikataan. Florida Panthersin suomalaiskapteenista on tuoreeltaan kirjoitettu pahaenteisiä sanoja.
Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice kertoi perjantaina, että Aleksander Barkovin oikea polvi leikataan. Suomalaiskiekkoilija on hänen mukaansa operaatiossa parhaillaan.
Maurice lupasi, että kun leikkaus on ohi, ulos kerrotaan kaikki tiedot, "ja ne ovat melko yksityiskohtaisia".
– Olemme todella avoimia sen suhteen. Sen pitäisi toivottavasti tapahtua myöhemmin tänään, luotsi sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.
Jopa koko kauden sivussa?
Panthersin sisäpiiritoimittaja George Richards raportoi niin ikään leikkauksesta.
– Paluulle ei ole aikajanaa, mutta ei kuulosta hyvältä, Richards kirjoitti perjantaina Suomen aikaa kello 18.36 X:ssä.
Arvostetun NHL-toimittaja Elliotte Friedmaninkin sanat ovat myös karuja.
– Tiedämme lisää seuraavien 24–48 tunnin aikana, mutta Panthers varautuu mahdollisuuteen, että heidän kapteeninsa Aleksander Barkov saattaa olla koko kauden sivussa. Se olisi brutaalia, kukaan ei halua nähdä sitä... mutta valitettavasti kyseessä oli vakava loukkaantuminen, Friedman ruoti kello 18.38 X:ssä.
Jääkiekkosivusto Elite Prospectsin sisällöntuottaja Cam Robinson on kertonut lähteisiinsä nojaten, että Floridassa pelätään Barkovin vamman sisältävän vakavana tunnetun ACL-vamman, eli polven eturistisiteen repeämän.
Barkov kaatui torstaina Panthersin harjoituksissa, joissa NHL-joukkue treenasi ensimmäistä kertaa syksyn aikana ykkösmiehistöllään. Hänet autettiin pois jäältä, ja suomalainen vältti varaamasta painoa oikealle jalalleen.
Barkov on kipparoinut Panthersin kahteen perättäiseen Stanley Cup -mestaruuteen. Hänet on palkittu NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä kolmella kaudella.
Ennestään on tiedetty jo, että leikkauksista toipuvat tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk ja nelosketjun keskushyökkääjä Tomas Nosek ovat kuukausia panttereiden riveistä sivussa.
Juttua päivitetty kello 19.30 päävalmentaja Paul Mauricen kommenteilla.