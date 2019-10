Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-haaveet kaatuivat aamuun asti venähtäneessä huippukokouksessa – pääministeri Rinne: "On joitakin maita, jotka eivät ole valmiita siihen"

Ranska, Tanska ja Hollanti estivät pitkään odotetun päätöksen, jonka puolesta myös Suomi on vedonnut EU-puheenjohtajamaana.

EU-komissio on suositellut jäsenyysneuvotteluiden aloittamista, koska sen arvion mukaan maat olisivat siihen valmiit. Selvä enemmistö EU-maista yhtyy arvioon, mutta päätös neuvotteluiden avaamisesta vaatii yksimielisyyden.

Viivyttelyn pelätään syövän EU:n uskottavuutta

– Iso enemmistö on sitä mieltä, että mennään laajentumisasiassa eteenpäin, mutta sitten on joitakin maita, jotka eivät ole valmiita siihen, Rinne sanoi noin kahdelta aamuyöllä.

EU vaatii Turkkia lopettamaan sotatoimet

Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstaina viiden päivän tulitauosta Pohjois-Syyriassa. Yhdysvaltain mukaan tulitauko kestää ensin viisi päivää, jonka jälkeen operaatio on määrä lopettaa kokonaan. Turkki taas on painottanut, että kurdiryhmä YPG:n vetäytyminen "turvavyöhykkeeltä" on ehto pysyvälle tulitauolle.