EU koventaa otteitaan Turkin suhteen: pakotteita valmistellaan ja aseiden vienti lopetetaan – Haavisto:"Olemme erittäin huolestuneita humanitaarisesta vaikutuksesta"

Maanantaina Luxemburgissa koolla olleet EU-maiden ulkoministerit sopivat aseiden viennin lopettamisesta yhteistuumin, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Asiasta ei tehty aikaa vievää EU-tason päätöstä, mutta jokainen maa on seuraamassa yhteistä linjaa.

Arviot pakolaisten määrästä kasvavat



– Humanitaarinen kriisi on käsillä, Haavisto sanoo.

Turkki on ollut EU:lle tärkeä kumppani maahanmuuton hallinnassa, koska se on taloudellista tukea vastaan huolehtinut Syyriasta tulleista pakolaisista vuonna 2016 tehdyllä sopimuksella.

Turkissa on noin neljä miljoonaa siirtolaista ja pakolaista, joista noin 3,6 miljoonaa on syyrialaisia.

Haaviston mukaan näiden syyrialaisten suunta on kohti kotiseutuja, ei kohti Eurooppaa tai Turkin havittelemaa rajavyöhykettä.

Yksi havainto ulkoministerien pöydän ääressä oli hänen mukaan se, että EU-maihin on alkanut tulla turkkilaisia turvapaikanhakijoita.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut avata maan rajan pakolaisille, jos EU arvostelee sen hyökkäystä Syyriaan ja kutsuu sitä maahan tunkeutumiseksi.

Turvapaikanhakijoita on tullut tänä vuonna Kreikan saarille viime vuosia enemmän. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan tulijoita mereltä on ollut yli 38 000, mikä on jo joitain tuhansia enemmän kuin koko viime vuonna.