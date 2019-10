EU-johtajat: Albanian ja Pohjois-Makedonian torjuminen on virhe – maiden haaveet kaatuivat viime metreillä

EU-komissio on suositellut jäsenyysneuvotteluiden aloittamista, koska sen arvion mukaan maat olisivat siihen valmiit. Selvä enemmistö EU-maista yhtyy arvioon, mutta päätös neuvotteluiden avaamisesta vaatii yksimielisyyden.

EU-johtajat olivat kokouksen päätyttyä turhautuneita. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja huippukokouksia johtava Donald Tusk sanoivat suoraan, että Pohjois-Makedonian ja Albanian torjuminen on virhe.

– Haluan lähettää viestin pohjoismakedonialaisille ja albanialaisille, älkää antako periksi. Ymmärrän täysin turhautumisenne, koska te olette tehneet osanne ja me emme, Tusk sanoi.

EU on Tuskin mukaan monimutkainen, ja joskus päätöksenteko kestää liian pitkään.

Rinne: Suomi on pettynyt, ettei asiassa edetty



Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan Suomi on pettynyt, ettei asiassa edetty. Hän korosti, että enemmistö jäsenmaista on laajentumisen kannalla.

– Me olemme valmiit heidät ottamaan tänne, kunhan saamme omat rivit järjestykseen, eli muutaman maan hyväksymään sen, että tervetuloa, Rinne sanoi.

EU vaatii Turkkia lopettamaan sotatoimet



Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstaina viiden päivän tulitauosta Pohjois-Syyriassa. Yhdysvaltain mukaan tulitauko kestää ensin viisi päivää, jonka jälkeen operaatio on määrä lopettaa kokonaan. Turkki taas on painottanut, että kurdiryhmä YPG:n vetäytyminen "turvavyöhykkeeltä" on ehto pysyvälle tulitauolle.