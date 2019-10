Ministerit erimielisiä EU:n laajenemisesta Länsi-Balkanille – Tuppurainen: "Yksi jäsenmaa oli hyvin vastahankaan"

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella erityisesti Ranska on ollut laajentumisen suhteen epäileväinen. Länsi-Balkanin laajentumista on käsitelty ministerien kesken jo useita kertoja. EU-komissio on suosittanut jäsenyysneuvottelujen avaamista, ja myös Suomi on aloittamisen kannalla.