Alakouluikäisten lasten liikennevahingot ovat vähentyneet viime vuosina – näin lapset itse kommentoivat koulutietään

Lasten liikenneturvallisuus on kehittynyt viime vuosina Suomessa hyvään suuntaan, kertoo Liikenneturva. Esimerkiksi 7–12-vuotiaiden kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat nykyisin erittäin harvinaisia.

Vuosina 2018–2020 keskimäärin yksi alakouluikäinen lapsi on kuollut vuosittain liikenneonnettomuudessa, kertoo Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

– Yksikin on liikaa tietysti, mutta tässä ikäryhmässä aletaan olla hyvin lähellä meidän tavoitettamme eli nollaa liikennekuolemaa.

Vuosittain keskimäärin 150 alakouluikäistä on loukkaantunut tieliikenteessä viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Molemmissa pitkän ajan kehitys on positiivinen. Sekä loukkaantumiset että liikennekuolemat pikkuhiljaa laskevat, Anteroinen sanoo STT:lle.

Liikenneturva arvioi, että hyvään kehitykseen on vaikuttanut muun muassa liikennekasvatus, jota lapsi saa päiväkodissa ja koulussa.

Poliisi ehdottaa yli- ja alikulkuja

Petrattavaa sen sijaan on Liikenneturvan mukaan esimerkiksi liikenneympäristössä.

Myös poliisi korostaa nopeuksien merkitystä. Liian suuret tilannenopeudet aiheuttavat riskejä lapsille. Toinen riskitekijä on se, ettei suojatiesääntöjä noudateta.

– Kaikessa toiminnassa tarkkaavaisuus on se kovin juttu ja se koskee kaikkia tienkäyttäjiä.

– Kunnilla on hyviä suunnitelmia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Toivottavasti niiden toteuttamiseen on rahaa ja mahdollisuuksia, Onninen sanoo STT:lle.

"Aikuiset katsovat kännyköitä"

Liikenneturva on kysynyt 1.–4.-luokkalaisilta lapsilta, miten he kokevat koulutiensä ja millaisia toivomuksia heillä on aikuisille. Opettajat kirjasivat kouluissa ylös yli 700 lapsen mielipiteet.