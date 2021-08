Keskimäärin yksi alakouluikäinen kuolee vuosittain liikenteessä ja 150 loukkaantuu – vältä vaaranpaikat näillä ohjeilla koulutien alkaessa

Lasten suusta kuulee totuuden? Liikenneturvan kyselyssä lapset vastasivat esimerkiksi siihen, ovatko he joutuneet kohtaamaan ikäviä tilanteita koulumatkalla. Alla on listaus vastauksista. – Meinasin jäädä auton alle. – Toinen auto ei väistänyt taaemmalla kaistalla suojatien kohdalla, vaikka etummainen väisti. – Ei ole varmaa pysähtyykö autoilijat vai eivät. – Autoilijat huutavat. Kotikadulla ajetaan liian lujaa. – Koulumatkalla on kiusattu. Näin lapset antoivat itse vinkkejä ensimmäisen luokan aloittaville: – Katso aina kun ylität suojatien. Katso suojatiellä vasemmalle ja oikealle. Mene reippaasti tien yli, mutta älä juokse. – Ei saa olla kiire. – Jos mahdollista, mene koulumatka isomman kanssa. – Muista kypärä pyöräilessä tai potkulaudalla. Liikenneturvan kyselyssä vastanneiden lasten sanat kannattaa jokaisen aikuisen ottaa huomioon. Näin turvataan jokaiselle pienelle kulkijalle turvallinen koulutie. – Nyt meillä kaikilla on yhteinen vastuu siitä, että tämä koulujen alku sujuu hyvin, summaa Anteroinen lopuksi.