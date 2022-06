Älä tee näitä amatöörivirheitä kesäfestareilla – katso pahimmat mokat ja parhaat vinkit!

Suomen kesä on täynnä erilaisia festareita isoista spektaakkeleista pienempiin paikallisjuhliin. Oletpa sitten suuntaamassa viettämään ensimmäistä festarikesääsi tai joutunut monen muun tavoin pitämään pari vuotta taukoa keikoilla heilumisesta, on syytä muistaa muutama tärkeä seikka, joiden avulla viikonloppu sujuu taatusti mutkattomammin.

Älä käytä kaikkea energiaasi jo ensimmäisenä päivänä

Turvatarkastuksen läpi käveltyään huumaantuu helposti festaritunnelmasta: värikkäistä koristeista, basson tunnusta kehossa ja muista festarivieraista. Jos suunnitelmanasi on juhlia koko viikonloppu, ensimmäisenä päivänä kannattaa kuitenkin hieman himmailla.

– Olet innoissasi ja se on täysin ymmärrettävää. Olet odottanut vuoden tai jossain tapauksissa jopa kolme vuotta festivaaleja ja on luonnollista antautua kaikelle kerralla. Ota rauhallisesti ja pidä hauskaa, Vito Valentinetti, Music Festial Wizardin perustaja kommentoi.

Älä luota liikaa teknologiaan

Älä unohda juoda vettä

Riittävä nesteytys ei ole oleellista pelkästään terveyden takia, vaan se auttaa ylipäätään jaksamaan paremmin koko viikonlopun juhlinnan läpi. Eikä nesteytyksessä ole kyse pelkästään vedestä vaan hikoillessa keho menettää nesteiden lisäksi suoloja, ja on tärkeää pitää huolta myös suolan saannista.

Suomen festarikesä 2022 on suurempi kuin koskaan. Juttu jatkuu videon alla.

Älä unohda korvatulppia

Korvatulpat saattavat tuntua liioittelulta, mutta festareilla musiikki on usein hyvin kovalla ja melua tulee monesta eri suunnasta ja lähteestä. Ei olekaan mitenkään huono idea suojata korviaan vähintäänkin keikkojen aikana.

Varustaudu säähän pukeutumisella

Niin ihanaa kuin festareita onkin viettää auringonpaisteessa, nestehukan lisäksi myös ihon palaminen auringossa on suuri riski. Ilmeisen melanoomariskin lisäksi esimerkiksi hartioiden palaminen auringossa on tuskaa seuraavat päivät, jos tarkoituksenasi on kanniskella reppua mukanasi.