Kuka on vastuussa, jos lapsi jää taloyhtiön pihan lumikasan alle?

Kuka on vastuussa lumiauran aiheuttamista vahingoista?

Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiöt ovat itse vastuussa lumiauraustöiden järjestämisestä. Useimmiten taloyhtiö on tehnyt huoltoyhtiön kanssa sopimuksen lumiauraustöistä. Pienemmissä taloyhtiöissä myös oma järjestely talkoovoimin on mahdollista.

Laki ei kiellä lumikinoksissa leikkimistä

– Tärkeää on tutkia, mitä on tapahtunut. Mutta lähtökohtaisesti kiinteistön omistaja on vastuussa turvallisuudesta. On kuitenkin tärkeä tarkastaa, onko huoltoyhtiö noudattanut sopimusta. Nämä ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia.