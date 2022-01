Aktia: Isompien vuokra-asuntojen kysyntä kasvussa

Kerrostaloyksiöiden vuokrien nousu on pääkaupunkiseudulla rauhoittunut merkittävästi.

Viime vuonna suurien asuntojen vuokrat taas nousivat hetkellisesti jopa yksiöiden vuokria nopeammin. Loppuvuodesta yksiöiden ja kolmioiden vuokrat nousivat samaa tahtia. Kasvukeskusten väliset erot ovat korostuneet. Tampereella ja Turussa kolmioiden vuokrien kasvu on kiihtynyt selvästi nopeammaksi kuin pääkaupunkiseudulla.

Kaiken kaikkiaan vuokralla asuminen on lisääntynyt. Suurin, neljän prosentin kasvu oli vuonna 2020 kotitalouksissa, joihin kuului vähintään neljä ihmistä. Samana vuonna 34 prosenttia kaikista kotitalouksista asui vuokralla, kun osuus kymmenen vuotta aiemmin oli 30 prosenttia. Aikaisemmin vuokralla asuvien määrän kasvu on ollut ennen kaikkea sinkkutalouksissa.

Etätyöt ohjaavat isompiin asuntoihin

Syitä suurempien asuntojen kysyntään on useita, joista yksi on koronapandemian myötä yleistynyt etätyöskentely. Corin pitää varmana, että vaikka vielä ei tiedetä, kuinka laajaksi etätyöskentely lopulta jää, on selvää, ettei koronaa edeltäneeseen toimistotyöskentelyasteeseen ole paluuta.