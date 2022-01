Mitä tapahtui vuokrille vuonna 2021? Tällaisia muutoksia on nähtävissä Suomen isoimmissa kaupungeissa

– Vuokra-asuntojen määrä on kasvanut asuntosijoittamisen suosion seurauksena.

Metsolan mukaan vuokra-asunnoista on paikoin jopa ylitarjontaa. Vuokratason laskussa näkyy myös pandemian vaikutus, sillä esimerkiksi airbnb-asuntojen kysyntä on vähentynyt.

Nousua selittävät uudet asunnot

Näin Turun, Tampereen ja Oulun vuokrat ovat kehittyneet – ”Meillä on uusia hienoja asuntoja markkinoilla”

– Osin se nousu on seurausta siitä, että meillä on uusia hienoja asuntoja markkinoilla, joita vuokrataan korkeaan hintaan.

– Siitä huolimatta pääkaupunkiseudulla keskimääräinen hinta on laskenut. Se kertoo, että markkinoilla on liikettä.

Lahden tilanne verrattavissa käänteiseen tuolileikkiin

Jyväskylässä ja Lahdessa vuokra-asuntojen hinnat eivät ole kokeneet suuria muutoksia. Kaupungit eivät välttämättä ole pudonneet kehityksen kelkasta, mutta Metsolan mukaan kaupungeissa on rakennettu hieman liikaa.

– On käynyt niin, että on tullut paljon enemmän uusia asuntoja kuin mitä on muuttovoittoa.