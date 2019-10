Pienten asuntojen osuus kasvaa suurissa kaupungeissa Helsinkiä lukuun ottamatta – PTT: "Tässä kamppailevat tällaiset vastakkaiset voimat"

– Helsingissä yksiöiden osuus on pysynyt vakaana. Se on aika yllättävää, sillä yleensä on ajateltu, että yksiöitä rakennetaan nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Espoossa ja Vantaalla yksiöiden osuus on noussut vasta viime vuosina korkeammalle tasolle. Huomion pitäisi olla Tampereella, Turussa ja Oulussa, sillä siellä on tapahtunut paljon suurempi, sanoo PTT:n ekonomisti Peetu Keskinen.