Koronakriisi tuo mukanaan huonoja uutisia vuokranantajille – "Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa varauduttava asunnon arvon laskuun"

Viime vuonna vuokrat nousivat ennusteen tarkastelukaupungeissa noin 1,2 prosenttia. Ennusteen mukaan koronakriisi ei juuri vaikuta vuokrien nousuun, ja sitä osaltaan on hillinnyt kysyntään vastannut asuntorakentaminen.

– Hintakehityksen voimakkaan eriytymisen vuoksi vuokranantajan on pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa varauduttava asunnon arvon laskuun ja pidempiin markkinointiaikoihin vuokrauksessa. Suurissa kaupungeissa ennustettu vuokratuotto on maltillisempaa, mutta arvonkehityksen ja vuokralaisen löytämisen osalta vuokraus on stressittömämpää, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen tiedotteessa.