Ajatus taiteellisesta lahjakkuudesta istuu syvällä: "On myytti, että olisi erikoisyksilöitä..."

– Ajatus lahjakkuudesta on meissä aika syvällä. Uskomus siitä, että joillain meistä olisi lahjoja enemmän, joillain vähemmän. Sitä olisin kumoamassa, sanoo tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila .

– Ei voida osoittaa, että jotakin sisäsyntyistä lahjakkuutta olisi määrällisesti enemmän toisella kuin toisella. Se on paljon monimutkaisempi asia, Anttila jatkaa.

"On myytti, että olisi erikoisyksilöitä..."

Suuri Taiteilija on myyttinen hahmo, joka on lapsesta saakka luova. Hän pursuu ideoita ja inspiraatiota kuin itsestään ja taitaa harjoittelematta kaikki luomien keinot.

Suuria Taiteilijoita toki on. Harva heistä kuitenkaan on syntynyt ilman yritystä ja erehdystä.

– On myytti, että olisi erikoisyksilöitä, jotka kaikista vastoinkäymisistä huolimatta ponnahtaisivat maailmankuuluiksi kuin itsestään. En usko, että montaa sellaista tarinaa on. Ihmisellä yleensä on joku kannustaja, ohjaaja, sekä oma inspiraatio kehittyä. Sellainen tahto voi olla kenellä tahansa, Anttila muistuttaa.