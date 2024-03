Lapsen taiteen liian aikainen arvostelu voi olla haitallista: "Jos lapsi tekee nopeasti niin sanotun töherryksen, hänelle voisi sanoa..."

Sateenkaaria sormiväreillä, eläimiä vessapaperirullista, esitys, jossa juoni polveilee mutkaista tietä vuorten taa. Kun lapsi saa luoda, hän pursuilee iloa; luominen on innostavaa purkausta – ei huolta siitä, ettei osaa paremmin.

Lasten taiteellinen ilmaisu on juuri tätä: ilahduttavan spontaania ja sattumanvaraista, kuvaa tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila .

Usein jo pienelle lapselle jokin taiteellisen ilmaisun muoto on läheisin – kysy vaikka ihmiseltä, joka nuorempana uppoutui tunneiksi piirtämään.

– Jotkut tykkäävät piirrellä, jotkut laulaa ja äännellä, jotkut liikkuvat. Ympäristön, kulttuurin ja perheen mallien vaikutus tietenkin on suuri.

Liian aikainen arvostelu on haitallista luovuudelle

”En voi piirtää, koska en osaa”. Aikuiselle tuttu ajatus, muttei lapselle – onneksi. Pieni lapsi ei ajattele, ettei osaa, jos hän ei ole saanut siihen esimerkkiä. Kiinnostus ja into voivat kuitenkin latistua jo ennen kouluikää, jos vanhemmat ovat kovin kriittisiä tai harrastuksessa vertaillaan tai painotetaan taitoja liian varhain.

– On haitallista ilmaisukyvylle ja luovalle ilmaisulle ylipäätään, jos lapsen spontaania ilmaisua aletaan arvioimaan liian varhain. On eri asia kannustaa lasta kehittämään vaikkapa värien käytön taitoa. Arvostelu liian varhain saattaa tukahduttaa kehittymässä olevan omanlaisen näkemyksen tai taidon, Anttila sanoo.

Hän uskookin, että jokaisen sisimmässä piilee valtavasti luovaa potentiaalia. Se, millainen tapa tuottaa taidetta kellekin on läheisin ja helpoin ottaa käyttöön ja kehittää, on yksilöllistä.

– Uskon, että jokaisella on joku oma tapa ilmaista itseään ja suhdettaan maailmaan. Se ei välttämättä ole lapsella kovin näkyvissä, mutta tuloillaan. Siihen pitäisi uskoa, Anttila pohtii.

Suomessa harrastus yleensä johtaa johonkin: aloittelija siirtyy edistyneiden ryhmään, sitten vielä edistyneempien ryhmään. Aloittelijatasolle niin sanotuksi pelkäksi harrastajaksi on hankalaa jäädä. Suomen harrastamisen mallia on kuitenkin Anttilan mukaan kehitetty viime vuosina.

– Harrastaminenhan on ihmiselle ylipäätään tärkeää. Ettei elämä olisi pelkkää työtä, opiskelua ja koulua ja vapaata aikaa, jolloin levätään ja hengaillaan. Monelle on tärkeää, että on joku välimuoto työn ja niin sanotun höntsäilyn välillä, Anttila kuvaa.