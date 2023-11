Usko itseesi, niin menestyt? Psykoterapeutti Emilia Kujala kritisoi self help -huumaa

Psykoterapeutti Emilia Kujala on kirjoittanut useita tietokirjoja, viimeisimpänä teoksen "Suuri self help -huijaus". Itseapukirjallisuutta kritisoivan Kujalan aiemmat teokset voisi toisaalta nekin määritellä self helpiksi.

– Ajattelen, että kuten journalistien täytyy kyetä mediakritiikkiin ja terveeseen itsereflektioon, samalla tavalla kaikkien terapiateollisuuteen tavalla tai toisella sotkeutuneiden täytyy pystyä oman ja toisten vallan vahtikoiriksi. Se on ollut minulle iso motiivi, miksi olen halunnut kritiikkiä lähteä kirjoittamaan, Kujala kuvailee Huomenta Suomessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Self helpin ydinviestihän on, että sinä olet rikki"

Self helpillä tarkoitetaan esimerkiksi kirjoja, joiden tarkoituksena on parantaa elämää. Hyllyt kirjastoissa ja kirjakaupoissa pursuvat teoksia, joiden tarkoitus on löytää rauhaa, tulla onnelliseksi, tasapainoisemmaksi tai muulla tavalla paremmaksi.

– Self helpin ydinviestihän on, että sinä olet rikki. Sinun täytyy korjata itsestäsi jollakin tavalla parempi versio. Sitten sinä toivut, voit hyvin, löydät ihanan kumppanin, menestyt, Kujala kuvaa.

Kirjojen ohjeet voivat saada ajattelemaan, että kaikki ongelmat ovat niksein ja harjoittein ratkaistavissa. Työssään Kujala kuitenkin harjoittelee asiakkaidensa kanssa esimerkiksi sitä, miten voisi hyväksyä elämään saamansa "pelikortit". Pitkän ajan kuluessa opitut selviytymiskeinotkaan eivät tuosta vain muutu paremmiksi tai terveemmiksi.

– Sellaisia pikafiksejä ei ole, Kujala muistuttaa.

Silti "itseapu" on hyvin suosittua. Kirjojen lisäksi tarjolla on valmennuksia ja podcasteja, joissa elämän erilaisia ongelmia ratkotaan. Monissa oppaissa asiantuntija listaa niksit, joiden avulla voisi esimerkiksi toipua uupumuksesta.

– Sitten se uupunut ihminen tulee vaikkapa minun vastaanotolleni ja ihmettelee, että mitäs hittoa, olen tehnyt kaiken täydellisen oikein ja voin edelleen tosi huonosti, Kujala kuvaa.

"Kääntää meitä jatkuvasti kohti omaa napaamme"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hoemme toisillemme usein "usko itseesi, niin pystyt mihin vain", mutta todellisuudessa kaikista ei tule menestyneitä yrittäjiä, urheilijoita tai mestareita alallaan. Kannattaako ihmistä siis ylipäätään kannustaa "uskomaan itseensä"?

– Tämä on mielestäni todella, todella iso kysymys ajassamme, ja se kääntää meitä jatkuvasti kohti omaa napaamme. Kertoo meille, että pitää uskoa itseen, pitää olla hyvä itsetunto, mikä muuten on tieteellisesti aivan tosi huteralla pohjalla oleva argumentti, Kujala kuvailee.

"Usko itseesi" ei huomioi esimerkiksi sosioekonomista taustaa, joka kuitenkin vaikuttaa elämässä pärjäämiseen ja elämän kulkuun.

– Eihän onnistuja- tai menestyjäihmisiä rakenna usko itseen, vaan ne lähtökohdat, joista hän ponnistaa. Ne ihmiset, jotka ovat ympärillä, Kujala sanoo.

Moni kuitenkin uskoo voivansa itse rakentaa oman onnensa. Hyvinvointiin vaikuttavat kuitenkin myös esimerkiksi yhteiskuntarakenteet, joita "sinä itse voit muuttaa elämäsi" -tyyliset tsemppilauseet eivät yleensä ota huomioon.

– Jos katsomme tätä työuupumuspommia, joka meitä ympäröi, niin edelleen työuupumus on jotain sellaista, mikä yksilön täytyisi itse ratkaista. Hänen tulisi mennä itseensä, opetella palautumaan paremmin, johtamaan itseään paremmin. Kun katsomme tutkimustietoa siitä, mikä on työuupumuksen suurin syy, se ei ole yksilön heikkous tai kyvyttömyys johtaa itseään tai palautua. Se on rakenteet.

Entä, jos ei usko itseensä – jääkö potentiaali saavuttamatta? Miten itseään sitten pitäisi kannustaa – kannattaako sanoa "mene terapiaan"? Katso keskustelu yllä olevalta videolta.

Katso myös: Lauri Levolan esikoisromaani pureutuu huolestuttavaan ilmiöön: "Kun ihminen alkaa jo vähän olla pinnan alla, heitetään self help -kirjalla päähän"