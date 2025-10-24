Hyvät treffit kenties koostuvat maukkaasta päivällisestä ja kuumasta seksistä, mutta tosiasiassa seksihetkeä ei kannata lykätä ruoan jälkeen tapahtuvaksi.

Treffi-ilta tiedossa? Päivällinen ja seksi kuuluu silloin monen pariskunnan ohjelmaan, mutta The Guardianin haastattelema asiantuntija, seksikouluttaja ja kirjailija Joan Price muistuttaa, että seksi ruoan perään voi olla virhe.

– On vaikeampaa kiihottua ja saavuttaa orgasmi, kun veri virtaa ruoansulatusjärjestelmään genitaalien sijaan, Price pohtii.

Price suosittelee harrastamaan seksiä silloin, kun energiatasot ovat korkeimmillaan, kuten aamulla tai aamupäivällä. Jos kiireinen aikataulu ei salli aamuseksiä arkisin, kannattaa ainakin viikonlopun hitaat aamut hyödyntää.

Jos seksi täydellä mahalla tuntuu tukalalta, ei hommiin toisaalta välttämättä kannata ryhtyä nälkäisenäkään. Vuonna 2023 julkaistun norjalaistutkimuksen mukaan kosketus tuntuu nimittäin paremmalta, jos olo on sopivan kylläinen. Ruoan jälkeen kannattaa kuitenkin odotella tunti tai parikin, jotta ruoansulatus ehtii tehdä tehtävänsä.