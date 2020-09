Äitiyspakkaus voi olla myös kori tai ämpäri – suomalainen keksintö käytössä jo 60 maassa

Tampereen yliopiston tutkijat kävivät läpi äitiyspakkausohjelmia, ja löysivät kaikkiaan 91 erilaista äitiyspakkausta 60 eri maasta. He myös haastattelivat lähes 30 ohjelmasta vastaavaa henkilöä. Perheelle annettavat tavarat eivät suinkaan aina ole suomalaisille tutussa pahvilaatikossa.

– Ne saattoivat olla ämpäreitä, koreja tai jopa kylpyammeita. Sisältöä on myös sovellettu paikallisiin oloihin ja joissakin paikoissa pakkaus voi sisältää esimerkiksi hyttysverkon malarian leviämisen estämiseksi, kertoo tutkijatohtori Annariina Koivu.

Suomen lisäksi äitiyspakkausta on kehitetty pitkälle Skotlannissa ja Chilessä, joissa pakkaus on maanlaajuinen etuus. Muualla pakkausten jakelusta vastaavat paikallishallinnot ja kansalaisjärjestöt. Pakkaus on yleensä kohdennettu tietyille haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille, kuten pakolaisille tai vähävaraisille.