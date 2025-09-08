Äiti palasi kotimaahansa – lasten ruumiit löytyivät matkalaukuista

Uudessa-Seelannissa on alkanut oikeudenkäynti “matkalaukkumurhaksi” kutsutussa tapauksessa. Kahden lapset ruumiit löytyivät matkalaukusta sen jälkeen, kun tapaukseen liittymättömät ihmiset olivat ostaneet huutokaupasta varastossa ollutta tavaraa.

BBC:n ja Uuden-Seelannin yleisradion mukaan tapaus on aiheuttanut Uudessa Seelannissa järkytystä. Henkirikoksista syytetään kuolleiden lasten äitiä Hakyung Leetä.

Etelä-Koreassa syntyneellä naisella kerrotaan olevan Uuden-Seelannin kansalaisuus ja hän asui Aucklandissa vuosia, ennen kuin palasi kotimaahansa Etelä-Koreaan vuonna 2018.

Lasten isä kuoli syöpään edeltävänä vuonna. Perheen kuusi- ja kahdeksanvuoteet lapset kuolivat jossain vaiheessa isän kuoleman jälkeen, mutta tarkkaa kuolinaikaa ei ole saatu selville.

Nyt naista syytetään kahden lapsensa murhasta. Hänet luovutettiin takaisin Uuteen Seelantiin loppuvuodesta 2022.

Lapset olivat laukussa

Järkyttävä tapaus tuli päivänvaloon sen jälkeen, kun lasten kuolemiin täysin liittymättömät ihmiset olivat ostaneet huutokaupasta eräässä varastossa ollutta tavaraa.

Tavaran joukossa oli myös matkalaukkuja, joiden sisältä uudet omistajat löysivät lasten ruumiit. Vainajien uskotaan olleen laukuissa usean vuoden ajan.

Paikallismedian mukaan huutokaupassa tyhjennettiin varastossa ollutta hylättyä tavaraa.

Poliisi on vahvistanut, ettei laukut ostaneilla ihmisillä ole mitään yhteyttä kuolemiin. Perheen äiti pidätettiin Koreassa syksyllä 2022 sen jälkeen, kun Interpol oli tehnyt hänestä etsintäkuulutuksen.

Tuomarin mukaan oikeudenkäynnin aikana aiotaan selvittää, oliko äiti lasten kuoleman aikaan järjissään vai hullu.

Tuomari käytti termiä ”insane” eli vapaasti suomennettuna hän viittasi suoraan vakavaan mielenterveyden häiriöön tai hulluuteen.

Tapauksen saaman laajan julkisuuden vuoksi tuomari on myös korostanut, että äidin syyllisyys tai syyttömyys tulee perustua tosiasioihin.

44-vuotias nainen on päättänyt edustaa oikeudenkäynnissä itseään. Hänen tuekseen on kuitenkin määrätty kaksi avustajaa, jotka ovat tarvittaessa käytettävissä.

Hakyung Lee on kiistänyt syytteet kahdesta murhasta. Hän kuitenkin pysyi vaiti oikeudessa, kun häneltä kysyttiin, onko hän syyllinen vai syytön tekoihin.

Uuden-Seelannin yleisradion RNZ:n mukaan äiti pyöritti vaiti päätään. Tuomari tulkitsi naisen eleet syytteiden kieltämiseksi oikeuden asiakirjoihin.