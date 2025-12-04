Juuri nyt Avaa

Poliisin mukaan mahdollisesti nieltyä ryöstösaalista "ei ole vielä saatu takaisin".

Asiasta kertovat muun muassa brittimediat BBC ja The Guardian .

Fabergé on maailmankuulu koruvalmistaja. Kuvan koru ei liity uutiseen.

Hänelle on nyt tehty lääkärintarkastus, ja hän on edelleen poliisin hallussa.