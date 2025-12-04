Fabergé-munakorun varastamisesta epäilty mies sanoo hävittäneensä ryöstösaaliinsa erikoisella tavalla Uudessa-Seelannissa.
Uusiseelantilainen mies väittää nielleensä noin 33 600 Uuden-Seelannin dollarin, eli noin 16 600 euron, arvoisen Fabergé-munariipuksen.
Asiasta kertovat muun muassa brittimediat BBC ja The Guardian.
Poliisin mukaan mahdollisesti nieltyä ryöstösaalista "ei ole vielä saatu takaisin".
Miestä syytetään varkaudesta.
Lue myös: Fabergén Talvimuna myyty satumaiseen hintaan
Miehelle tehtiin lääkärintarkastus
Poliisi kutsuttiin medioiden mukaan Partridge Jewellers -liikkeeseen Aucklandin keskustassa viime perjantaina iltapäivällä.
Poliisi pidätti 32-vuotiaan miehen liikkeessä vain muutamaa minuuttia myöhemmin.