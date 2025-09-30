Amerikkalaiset tunnetusti pitävät aseista, mutta muualla vallitsevat eri lait. Tämän sai henkilökohtaisesti kokea Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Kash Patel, jonka Uuden-Seelannin kollegoille antamat lahjat päätyivät hävitettäviksi.
Asiasta uutisoivan ABC Newsin mukaan Kash Patel lahjoitti vieraillessaan Uudessa-Seelannissa maan poliisijohtajalle sekä kahdelle tiedustelujohtajalle 3D-tulostetut aseet, jotka eivät olleet käyttökuntoisia vaan tarkoitettu koristeeksi.
Uuden-Seelannin tiukka aselainsäädäntö tuli kuitenkin vastaan, ja lahja-aseet päätyivät tuhottaviksi. Patelin vierailu maassa tapahtui heinäkuun lopussa.
Käsiaseet ovat saarimaassa äärimmäisen tarkasti säädeltyjä. ABC Newsin mukaan Uudessa-Seelannissa pistoolin omistajalta vaaditaan tavallisen aseluvan lisäksi erityinen lisälupa.
Toimintakyvyttömiäkin aseita pidetään maassa aseina, mikäli niistä voisi muokkauksin saada toimintakuntoisia.
Turvallisuusviranomaiset eivät paljastaneet yhteisessä tiedotteessaan, olisiko kolmella poliisi- ja tiedustelujohtajalla ollut edellytykset käsiaseiden hallussapitoon.
ABC Newsin mukaan toistaiseksi on myös epäselvää, millä luvalla tai keinolla FBI:n pomo ylipäätään sai tuoda aseet Uuden-Seelannin maaperälle. FBI ei ole kommentoinut asiaa.
Turvallisuuspomot olivat lahjat saatuaan pyytäneet jo seuraavana päivänä neuvoa aseita säätelevältä taholta.
Tutkimuksissa paljastui, että aseet olisi voinut saattaa toimintakuntoon, minkä vuoksi FBI:n lahjat päätyivät tuhottavaksi.
– Varmistaaksemme aselakien noudattamisen, ohjeistin poliisia pitämään aseet ja tuhoamaan ne, poliisijohtaja Richard Chambers sanoo.
Synkkä menneisyys
Uusi-Seelanti kiristi rutkasti aselakejaan vuoden 2019 verilöylyn jälkeen.
Tuolloin äärioikeistolainen mies surmasi Christchurchin kaupungissa yhteensä 51 muslimia kahteen moskeijaan tekemässään iskussa.
Australialainen mies oli hankkinut puoliautomaattiaseita laillisin keinoin.
ABC Newsin mukaan Uudessa-Seelannissa on runsaasti aseita, varsinkin maaseudulla, mutta aseen omistaminen on maassa etuoikeus, ei perusoikeus, kuten monessa Yhdysvaltojen osavaltiossa katsotaan.
Yhdysvalloissa aseenkanto-oikeutta pidetään monissa osissa maata lähes pyhänä.
Myös väkivaltarikollisuus, johon liittyy aseita, on Uudessa-Seelannissa harvinaista.
Maassa jopa poliisit liikkuvat ihmisten parissa monesti ilman asetta. Aseita säilytetään usein poliisiautoissa, joista ne saadaan tarvittaessa käyttöön.
FBI:n johtaja vieraili maassa osana FBI:n uuden toimipisteen avaamista.
Patel on vielä virassaan sangen tuore kasvo. Presidentti Donald Trump nimitti hänet tehtävään toisen presidenttikautensa alussa.
Patel työskenteli myös Trumpin ensimmäisellä kaudella maan hallinnossa.