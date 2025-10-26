13-vuotiaalta pojalta on jouduttu poistamaan osa suolistosta sen jälkeen, kun hän oli nielaissut lähes 200 voimakasta magneettia.

Uudessa Seelannissa sattuneesta tapauksesta uutisoi tiedesivusto Science Alert. Tapaustutkimuksen mukaan vatsakivuista kärsinyt poika oli viety sairaalaan.

Hän kertoi nielleensä "ehkä sata" magneettia noin viikkoa aiemmin. Myöhemmin selvisi, että magneetteja oli vielä paljon enemmän, yhteensä lähemmäs 200 magneettia.

Röntgenkuvissa havaittiin, että magneeteista oli muodostunut pojan suoliston eri alueille neljä erillistä magneettiketjua.

Seuraukset olivat tuhoisat: Poika kiidätettiin leikkaukseen, jossa magneettiketjuja poistettiin ohutsuolen ja umpisuolen eri osista. Magneetit olivat painautuneet tiukasti toisiaan vasten ja aiheuttaneet useilla alueilla kudosten kuolemista verenpuutteen vuoksi.

Vaikka pojalta jouduttiin poistamaan osa suolistosta, hänen kerrotaan lopulta toipuneen hyvin.

– Kuten tämä tapaus osoittaa, pienten ja voimakkaiden magneettien nieleminen on hengenvaarallista, toteaa tutkija Alex Sims Aucklandin yliopistosta.

Sims varoittaa, että etenkin värilliset magneetit saattavat houkutella aivan pieniä lapsia nielaisemaan niitä.