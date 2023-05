Asiantuntija avautuu MTV:lle arveluttavasta "maan tavasta": Lapsia sijoitetaan terveydenhuollon pyynnöstä ja sijoitetut eivät saa lakisääteisiä mielenterveyspalveluja

– Maan tapa on se, että sairas lapsi sijoitetaan lastensuojelun laitoshuoltoon sillä perusteella, että hän on sairas, niin hän sitten jää tai hänet jätetään hyvin helposti psykiatrisen hoidon ulkopuolelle. Se kuntakentältä tullut tieto, että on erittäin vaikeaa jopa mahdotonta saada sijoitetuille lapsille mielenterveyshoitoa, on erittäin huolestuttavaa, kertoo Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy:n erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.